Caterina Balivo esce dalla vasca "vestita"... così: da bollino rosso, una fotografia da perdere la testa

19 maggio 2021 a

a

a

Caterina Balivo ha deliziato i suoi follower si Instagram con un video-siparietto ad alto tasso erotico. La conduttrice tv, infatti, prima si mostra nella vasca da bagno tutta ricoperta di schiuma e poi mentre esce con indosso un micro-bikini per correre a tuffarsi nel suo amatissimo mare. Immagini che seppure non nelle sue intenzioni si sono rivelate davvero provocanti e hanno fatto scatenare i fan.

Naomi Campbell madre in gran segreto a 51 anni: tam-tam e choc planetario, "chi è il padre". Quel braccialetto...

La Balivo, rientrata da un viaggio di lavoro all’estero, è peraltro diventata madrina dell’Oceano per l’Unesco fino al 2030. Quindi, forse per restare in tema, la conduttrice ha mostrato quanto sia meravigliosa l'acqua, se così si può dire. Eccola quindi con il suo fisico tonico e formoso mentre con uno scatto felino passa dalla vasca da bagno al mare.

Ma non finisce qui. Perché la bella Caterina Balivo, che ha 41 anni, oltre a mostrare queste meravigliose immagine di sé, scrive anche a corredo del video: “E poi capita che ci pensi così tanto, così tanto intensamente che i sogni a volte si avverano... e sono pazzeschi!! Il problema però è che nella realtà durano molto meno dei sogni... e quindi rimane solo un bellissimo ricordo che voglio condividere qui con voi”.

Taylor Mega con questo costume. Prego? Lì sotto... il dettaglio che scatena il caos in strada | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.