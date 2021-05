Chiara Ferragni, prego? Per la pubblicità del costume sceglie questa foto: lì sotto... roba spinta, si scatena il caos | Guarda

20 maggio 2021 a

Altro giro, altra polemica social contro Chiara Ferragni. Il regno dei perditempo, infatti, è in perenne espansione. La morale? Vince sempre lei, la regina delle influncer italiane: nel bene o nel male, se ne parla. In questo caso tutto sorge per l'ultimo costume lanciato da lady Fedez: l'imprenditrice digital, infatti, nelle sue stories su Instagram propone la sua nuova linea summer 2021.

Tra i costumi della Chiara Ferragni Collection, ecco quello intero monocolore con l'iconico occhio, marchio della Ferragni, strategicamente piazzato sul seno. Sul sito ufficiale della influencer, il costume viene descritto con queste parole: "Costume intero in vinile rosa con patch "Eyelike" in silicone sul davanti. Made in Italy". Prezzo? 150 euro, insomma nulla di particolarmente eclatante o inarrivabile.

E la polemica, dove sta? Presto detto: la linea di costumi è stata promossa anche sull'account Instagram Chiara Ferragni Brand. E per pubblicizzare i bikini, ecco che è stata utilizzata un'immagine piuttosto peculiare. Nella foto, ecco due modelle con i costumi. Peccato che la prospettiva dello scatto metta in evidenza ben altro. Ossia, le forme delle due ragazze. Ed ecco che i soliti leoni da tastiera hanno aperto il fuoco: "Ma si vede solo il lato B, non i costumi". "Per vedere i costumi dobbiamo guardare proprio lì". "Cattivo gusto, la donna usata come oggetto". Il solito ritornello, insomma, sempre più stonato...

