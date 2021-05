Stash, vergogna contro la figlia neonata: "Prima angheria a 5 anni, persona schifosa". La denuncia

20 maggio 2021 a

Episodio spiacevole per Giulia Belmonte, fidanzata di Stash, e la figlia Grace di soli 5 mesi. La showgirl ha spiegato su Instagram di essere stata trattata male dal personale dell'areoporto di Pescara, dal quale sarebbe dovuta partire oggi per raggiungere il compagno. Tutto è nato quando le hanno spiegato che c'era un problema col suo biglietto. La Belmonte si è lamentata del fatto di essere stata rimbalzata da uno sportello all’altro, mentre la bambina di cinque mesi era nel passeggino.

Non avendo trovato nessuno in grado di aiutarla, la giornalista è stata poi costretta a tornare a casa con Grace, "buttando al vento i 200 euro del biglietto". Nessuno, a quanto pare, sarebbe riuscito a darle spiegazioni o a risolverle il problema. Anzi, lei ha avuto l’impressione di essere stata "completamente ignorata”. Dopo essere venuto a conoscenza di tutto ciò, Stash si è sfogato sui suoi social.

Il cantante, che ha partecipato come giudice all'ultima edizione di Amici, ha pubblicato - tra le sue storie di Instagram - una foto della figlia col viso oscurato. E ha scritto: "Questa è la foto che immortala mia figlia mentre subisce (a 5 mesi di età) la prima angheria da parte di una persona talmente schifosa da non avere cuore neanche davanti a un neonato”. Padre e figlia, alla fine, saranno costretti a riunirsi domani e non oggi come avevano programmato.

