Isola dei famosi, Andrea Cerioli insulta Isolde Kostner: "Str***a", cala il gelo in Palapa

22 maggio 2021 a

a

a

Momenti di tensione all'Isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Andrea Cerioli, tra gli ultimi concorrenti sbarcati in Honduras, è il primo naufrago a raggiungere la finale. Prima del felice verdetto, però, ha avuto un vivace, anzi durissimo confronto con Isolde Kostner, anche lei entrata nello show Mediaset in corso d'opera, a causa delle numerose defezioni causa infortunio.

Lo sfondone costa carissimo a Fariba, massacrata su Canale 5: così Ilary Blasi la punisce





L'ex di Uomini e donne e l'ex velocista dello sci azzurro, una delle glorie dello sport femminile italiano, si erano spesso beccati già nelle scorse puntate, segno di una coabitazione sempre più difficile sfociata però in un faccia a faccia al calor bianco. "Colpa" proprio di Ilary Blasi, la conduttrice che per mettere un po' di pepe al clima da (finti) tarallucci e vino fa ascoltare alla Kostner una clip di Cerioli: "Il comportamento di Isolde mi ha fatto rimanere molto male, il fatto che mi abbia mandato in sfida contro Matteo per mandare giù me... Non capisco perché mi voglia fare questa guerra, probabilmente mi teme! Le do fastidio perché parlo di cibo, ma di cosa dobbiamo parlare qui? Antipatica, che vipera, è una str***a".

Quanti chili hanno perso i naufraghi? "Meglio...". Bufera su Iva Zanicchi, super-gaffe: cosa le esce di bocca



"Non me l'aspettavo, ma non ho nulla da temere da lui", lo liquida la Kostner, visibilmente amareggiata. Alla fine, però, il verdetto dei telespettatori è sorprendente: Cerioli vola in finale, Rosaria Cannavò è eliminata a un passo dalla fine dello show, mentre finiscono in nomination Miryea Stabile e Fariba Tehrani. Per loro, un'ultima sfida a pochi giorni dalla meritata apoteosi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.