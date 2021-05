Stefania Orlando e Le Iene, grosso caso a Mediaset: "Cancellata", "non è vero"

22 maggio 2021 a

Lo scherzo de Le Iene a Stefania Orlando è stato cancellato? Stando alla versione dell'ex gieffina, il programma di Italia 1 avrebbe deciso di non mandare in onda il suo scherzo, mentre Le Iene - sentite da DavideMaggio.it - hanno già smentito tutto. Ma procediamo con ordine. Tutto è iniziato con un tweet della showgirl, che ha scritto: "Poiché molti di voi mi chiedono quando andrà in onda lo scherzo che mi hanno fatto Le Iene mi è stato detto che, per motivi a me ignoti (forse tecnici), non andrà in onda, ho provato a capirne di più ma non mi hanno fatto sapere nulla! Peccato".

L'annuncio social da parte della diretta interessata ha subito scatenato l’ira e la delusione dei suoi fan, già pronti a protestare per l'"ingiustizia". Immediata la replica del popolare programma di Italia 1, che ha smentito la cancellazione del servizio. Le Iene hanno fatto sapere che lo scherzo alla Orlando è semplicemente “in coda” ad altri scherzi e sarà dunque trasmesso prossimamente.

Davide Parenti, "La Iena" che si occupa di questi servizi, avrebbe ancora “in cantiere” una ventina di scherzi in fase di montaggio. Anche se mancano solo tre puntate alla fine di questa stagione: l'ultimo appuntamento è fissato per l’8 giugno. Molto probabilmente, quindi, lo scherzo all'ex gieffina andrà in onda nella prossima stagione, salvo un improbabile inserimento nella puntata finale, che però ad oggi non è previsto.

