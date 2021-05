Amici, Aka7Even e il disastro durante la diretta con Deddy: "Come una ch***a", rovinoso scivolone

24 maggio 2021 a

Potrebbe costar cara ad Aka7even la gaffe durante la diretta Instagram con Deddy. I due cantanti appena usciti da Amici di Maria De Filippi, grandi protagonisti della ventesima edizione, si sono collegati con i fan a mezzanotte in punto e Deddy ha ricordato lo scherzo fatto all'amico, quando si era travestito da stella. Aka7even si era spaventato, e tornando sul fatto si è reso protagonista di uno scivolone:_ "Ho urlato come una che***a...". Non il massimo, considerando le polemiche scoppiate in queste settimane intorno a Ddl Zan, gay e termini offensivi. Ne sanno qualcosa Pio e Amedeo, travolti dalle accuse per l'ultima provocatoria puntata del loro show Felicissima sera, pensata come una sarabanda di termini politicamente scorretti (da "neg***o" a "fr***o") pronunciati proprio per depotenziarli e irridere chi ne fa uso. Ovviamente, non sono stati capiti e sono stati massacrati.

Sui social, non a caso, molti hanno accusato Aka7even di aver fatto un'uscita fuori luogo. C'è chi scrive: "Aka io ti adoro ma dopo 'ho urlato come una che**è' per me hai perso TUTTO…". Commenti come questo arrivano a decine sulla pagina Instagram del giovanissimo cantante. Ma, fortuna sua, nell'esercito dei fan c'è anche chi metterebbe la mano sul fuoco per lui, parlando di semplice scivolone che nulla ha a che fare con omofobia, machismo irridente e dintorni.

Polemica che servirà se non altro per parlare ancora di più del suo album di debutto omonimo, che contiene le già note Mi Manchi e Yellow, eseguite durante il Serale del talent show di Canale 5. In particolare, il primo singolo Mi Manchi,è diventato un piccolo caso della musica italiana, certificato disco di platino, raggiungendo la Top 5 della classifica dei singoli Fimi, e unico brano di Amici a entrare nella Viral50 global di Spotify, in cui Aka7Even (come accaduto a Irama) ha raggiunto la posizione numero 1.

