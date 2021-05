Miriana Trevisan, "la firma è vicina": un clamoroso ritorno in tv? Indiscrezioni: ecco chi la marca stretta

Francesco Fredella 25 maggio 2021 a

E se al Grande Fratello Vip arrivasse Miriana Trevisan? Sembra, da rumors, che l'ex ragazza di Non è la Rai sia stata chiamata chiamata da Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello vip. Sarebbe un bel colpo per il conduttore, che pare abbia iniziato a lavorare al nuovo cast. La Trevisan, una dei volti della tv più amati di sempre, potrebbe essere la cifra giusta al prossimo gruppo di vipponi che varcherà la porta rossa della casa di Cinecittà. Lei non si sbottona, nessun commento. Il rebus, però, potrebbe essere legato al figlio di Miriana - nato dal matrimonio con Pago.

Riuscirà a fare a meno di Nicolino durante tutto il Gf vip? Se dovesse accettare, però, potrebbero esserci colpi di scena: da un ingresso lampo del suo ex marito, all'arrivo di messaggi delle ragazze di Non è la Rai. Signorini sta lavorando ad un cast mozzafiato. Potrebbero esserci nuovi colpi di scena. Infatti, da una parte l'indiscrezione su Miriana e dall'altra l'arrivo di nuovi vipponi di grande calibro. Del resto, il reality più famoso della televisione - nonostante il peso degli anni - lo scorso anno ha battuto ogni record con il 20% di share in media.

E non solo. Praticamente ha battuto anche gli ascolti dell'Isola dei famosi, che non sembra affatto decollare. Adesso i fan della Trevisan attendono qualche indiscrezione in più. Il colpo di scena potrebbe essere per davvero dietro l'angolo. "La firma è vicina", ci svela una fonte ben informata. Attendiamo novità. Il Gf vip, da indiscrezione, dovrebbe ritornare a settembre.

