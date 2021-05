Miriana Trevisan, "la vita è troppo breve per quello": l'orrore che ha subito suo figlio Nicolino

Francesco Fredella 26 maggio 2021 a

"La vita è troppo breve per perdere tempo con chi non ti vuole": il post di Miriana Trevisan nasconde qualcosa? Sì. Lei stessa, adesso, rompe il silenzio. E lo fa in diretta su RTL102.5 News quando parla di quel post. "E' riferito a mio figlio Nicolino, che è stato vittima di bullismo ed ha superato il problema raccontandolo", dice la Trevisan. Una notizia bomba che decide di svelare per la prima volta senza segreti.

Ora l'ex ragazza di Non è la Rai racconta di essere più serena. "Lo sono perché abbiamo vinto tutti, mio figlio ha superato quel momento drammatico di bullismo", continua. Nessun altra frase. Nessun riferimento. Ma con un soffio di voce, e quella bellezza che contraddistingue da sempre Miriana, fa un passo in avanti svelando quello che non avrebbe mai detto.

Di lei, tra l'altro, si parla anche in occasione della prossima edizione del Grande Fratello vip. Miriana, durante la diretta, dice: "Spesso mi hanno chiamato. Nel corso degli anni è accaduto più volte, ho sempre avuto un bel rapporto con Mediaset. Ma non posso dire altro". E cala il silenzio: arriverà nella casa più spiata d'Italia la bellissima Miriana? Da nostre indiscrezioni sembra che tutto sia in via di definizione. Mancherebbe solo la firma al contratto - condizionale d'obbligo - che sarebbe per davvero dietro l'angolo. Così, dopo l'esperienza in Honduras (anni fa) all'Isola dei famosi, arriva una nuova esperienza. Ed è, praticamente, attesissima dal pubblico a casa. Il suo arrivo, quindi, potrebbe far gioire molti fan.

