Isola dei famosi, Valentina Persia e Awed beccati dalla telecamera: "Sesso nella tenda", ore proibite

"Stanotte scavalliamo". Valentina Persia va dritta al punto con Awed e incendia il finale dell'Isola dei famosi. La comica lanciata da La sai l'ultima negli Anni 90 ci prova spudoratamente (e simpaticamente) con il giovane influencer napoletano, famoso per averci provato con tutte in Honduras, avendo raccolto solo una serie infinita di due di picche. Stavolta, però, è l'esuberante Valentina a proporsi, spiazzando lo stesso aspirante playboy.

"Io ho provato a innamorarmi ma è andata malissimo", confida Awed. "Perché tu sei andato su ragazze che pensavano 'tu sui social, io invece c'ho il ragazzo...'. Dovevi andare su una che il ragazzo non lo tiene, i figli già li ha fatti, una che sa cucinare...", è il consiglio interessato della Persia. "Questa mattina Valentina si è svegliata con degli occhi differenti - confida poi Awed agli autori -, aveva a quanto pare occhi solo per me".

"Vogliamo sfatare il mito che chiunque mi baci poi è uscito? Passiamo direttamente oltre il bacio, stanotte approfittiamo. Tu quanti anni c'hai? Quasi 25? Io quasi 50, sono il doppio tuo. Scavalliamo, andiamo oltre dentro la tenda". Awed inizia a sbottonarsi freneticamente la camicia: "Ho passato due mesi d'inferno...". E la Persia se lo mangia con gli occhi: "Così se lunedì mi cacciano posso dire: ahhhhhh". "Dopo il primo bacio che c'è stato ormai tante settimane fa, qualcosa tra di noi è cambiato", confida l'influencer malizioso. Insomma, preparatevi a un weekend di fuoco per il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e a un passo dal verdetto finale.

