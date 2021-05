Maneskin, Damiano festeggia il trionfo all'Eurovision. Dove lo hanno beccato (e con chi): "Che dire..."

29 maggio 2021 a

Dopo il trionfo all'Eurovision i Maneskin sono tornati a Roma, la loro città. Damiano David, il frontman della band è stato beccato a un aperitivo tra amici in un noto locale della Capitale. Una serata tranquilla insomma per il cantante che non si è montato la testa per niente, nemmeno a seguito dell'importante riconoscimento internazionale. Eccoli nelle foto pubblicate su Il Messaggero: sorrisi e abbracci (distanziati) a chiunque lo chieda in un famoso locale romano. Damiano si mostra rilassato e tranquillo nonostante le critiche per i video fatti dopo la premiazione a Rotterdam, che lo ritraevano in una posizione che ha fatto pensar male, ormai per fortuna archiviate.

"Beh ora sto molto bene, mi sto rilassando finalmente e sono felice", racconta il frontman del gruppo musicale italiano. Con lui, all'aperitivo ci sono la sua storica fidanzata Giorgia Sileri, Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin e tanti amici. Damiano non si aspettava un successo di questa portata: "Ci speravo", dice, "ma sono le cose insospettate le più belle. Che dire... Enjoy". Dopodiché lo richiamano per fare delle foto e per firmare autografi. Damiano è una star che non ha perso la sua normalità.

Intanto, la band continua a scalare le classifiche mondiali con il brano Zitti e Buoni che, già doppio disco di platino, arriva al 17° posto nella Uk Weekly Single Chart stabilendo un nuovo record: per la prima volta dopo trent’anni un brano in italiano entra nella Top 20 britannica. Il gruppo formato da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan vanta oltre 52 milioni di streaming per il brano vincitore, primo made in Italy su Spotify con più stream di sempre con quasi 4 milioni di ascolti in 24 ore nella global chart e più alta nuova entrata nella Top 10 gllobale al 9° posto. I Maneskin si riconfermano ai primi posti delle classifiche di oltre trenta Paesi nel mondo.

