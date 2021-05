Guenda Goria, dal Grande Fratello Vip alla foto senza vestiti in spiaggia: fan sconvolti

31 maggio 2021 a

Una "sconvolgente" Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta, vista in coppia con la mamma all'ultimo Grande Fratello Vip, spiazza i suoi fan su Instagram pubblicando una audace foto artistica che la ritrae controluce in toples in spiaggia. "Alcuni di voi mi hanno chiesto del perché ultimamente ho postato alcune fotografie che mi ritraevano leggermente svestita - ha scritto la figlia di Amedeo Goria -. Se fossimo più liberi di mostrarci e di giocare con la nostra nudità ci sarebbe meno pornografia e violenza". Un bel messaggio, insomma.



D'altronde, nessuna foto pubblicata dalla Goria era volgare o sguaiata, tutt'altro. Piuttosto degli inni alla libertà di esprimere se stessi e i propri sentimenti. La ragazza sta vivendo un momento magico, con il rapporto con il fidanzato Mirko che sta andando a gonfie vele. Insomma, un pieno di autostima dopo tante difficoltà legate soprattutto al rapporto talvolta conflittuale con mamma e papà, separati da tempo. Un tema doloroso che Guenda non ha mai nascosto, ma che con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è diventato spesso oggetto di discussione nei vari talk tv, con le rivelazioni di papà Amedeo e mamma Maria Teresa e i commenti, spesso feroci e sopra le righe, dei commentatori di turno. Un passato su cui voltar pagina. E forse aiutano anche i complimenti disinteressati come quello di Patrizia De Blanck, la burbera e vulcanica contessa compagna di casa a Cinecittà proprio di Guenda e Maria Teresa. "Sei bellissima”, ha scritto Patrizia, in buona compagnia almeno a giudicare dai commenti entusiasti dei quasi 200mila follower della Goria su Instagram.

