Arisa, "basta vergogne" e fuori le forme: mai vista prima, senza alcun velo. La foto scatena il caos

31 maggio 2021 a

a

a

Arisa non è nuova a postare sui social un certo tipo di foto con l’intento di mandare un messaggio di positività e accettazione del proprio corpo. La cantante, che è reduce dal successo ad Amici in qualità di coach, ha mandato in tilt Instagram con uno scatto che ha superato i centomila mi piace nell’arco di pochissimo tempo. L’invito al body positive è stato quindi gradito ai suoi fan, ma c’è sicuramente chi si è soffermato soprattutto sulla foto, che è a dir poco esplosiva.

"Non mi cag*** molto quel ragazzo". Arisa, bomba su "Amici": con Tancredi è finita malissimo? La confessione

Arisa si è mostrata infatti in una posa da calendario, completamente nuda: a coprirla un minimo ci sono soltanto i fili di una tenda. “Ma sai che c’è? Ci sono cose che non potrai fare più - ha scritto la cantante nella didascalia - il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma… Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio”. Un invito al body positive che ormai sa di redenzione completata, dopo che in passato Arisa ha fatto ricorso a ritocchini al viso, pentendosene in un secondo momento.

"Mi hai rotto le p***e!". Poi le lacrime. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, clamoroso retroscena su Amici: la rissa che non è andata in onda

Tra l’altro recentemente la cantante aveva pubblicato sempre sui social uno scatto in cui mostrava e parlava del suo seno: “Quando ero piccola era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che raccontiamo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.