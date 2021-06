Francesca Cipriani, "sono fidanzata": impensabile "svolta" sentimentale, chi è il suo uomo

Francesco Fredella 01 giugno 2021 a

”Mi sono fidanzata”: Francesca Cipriani, una delle influencer più seguite con 1 milione di followers al seguito, adesso è felicissima. “Si chiama Alessandro, ha 30 anni, originario di Cesenatico ed è un costruttore”, svela in diretta a RTL102.5 News durante un collegamento telefonico. E per fare la prova del nove lo mette in diretta passandogli lo smartphone. “La tratto come una principessa”, racconta il trentenne al telefono.

Stupore. Mistero. La Cipriani, in tutto questo tempo, non ha fatto nessuno spoiler. “Sono riservatissima sulla mia vita privata”, dice la Cipriani. “Fino a quando non ero sicura del nostro rapporto ho preferito non raccontare nulla. Ma posso dirvi che l’ho presentato anche a mia madre”,continua la Cipriani.

Solo pochi mesi fa, si era diffusa un’indiscrezione legata ad una storia d’amore tra Francesca ed un imprenditore napoletano. “E’ finita male. Ora sono felicissima con lui”, dice la Cipriani. Che poi svela qualche dettaglio in più: i due si sono sconosciuti casualmente ed ancora una vola tra il cibo è stato galeotto. “Mi ha invitata a cena. E’ scoppiata qualcosa e alla fine ci siamo ritrovati così”, dice. Questa nuova pagina nella vita della Cipriani cancella con un colpo di spugna tutto quello che ha dovuto passare l’influencer alle prese con la denuncia del Mago Otelma. Ricordate quella famosa, e indimenticabile, caduta all’isola dei famosi? Quando la Cipriani, involontariamente durante una prova, spose il Mago Otelma? Ora il Divino ha presentato il conto alla soubrette chiedendo un risarcimento danni. Ma tutto verrà deciso in tribunale.

