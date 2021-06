Helena Christensen, ve la ricordate? A 52 anni, le foto pazzesche: collant e slip vietati ai minori, da restarci secchi

01 giugno 2021 a

a

a

Ve la ricordate Helena Christensen? Negli anni '90 fu una delle top-model più seguite, ammirate e cercate in assoluto. Fu una delle meraviglie per le quali nacque proprio il termine "top model". Faceva parte del gruppo delle intoccabili, delle inarrivabili, che annoverava Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista e Cindy Crawford, giusto per pescare dei nomi dal mazzo. Insomma: pazzesche, bellissime. Donne che a distanza di trent'anni conservano intatto il loro fascino e la loro straordinaria bellezza.

Curve pericolosissime e un Lato B da impazzire: blitz "senza censure", voi la riconoscete? | Foto

E ora si torna a parlare proprio di Helena Christensen perché, a 52 anni, ha postato sul suo profilo Instagram due immagini assolutamente incendiarie, maliziose, con un evidente tocco fetish. In uno degli scatti eccola sul letto con due amiche, le quali, ha spiegato la Christensen, si sono infilate nello shooting.

Guenda Goria, dal GfVip alla foto senza vestiti in spiaggia. "Se tutti fossimo più liberi...", fan sconvolti | Guarda

Eccola, dunque: un fisico pazzesco e rossetto acceso. Ma soprattutto un reggiseno a balconcino, degli slip dai tagli clamorosamente provocanti, reggicalze e collant neri. Da urlo, da perderci la testa. Poi, la foto malandrina col lato B a dominare in primo piano e la linguaccia all'obiettivo. Due scatti davvero da antologia, da urlo. A 52 anni, insomma, l'eterna Helena Christensen non ha nulla, ma proprio nulla, da invidiare alle più giovani colleghe. Stratosferica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.