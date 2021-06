Uomini e donne, Veronica Ursida e i rumors-terremoto: "Con chi l'hanno beccata", viene giù lo studio

Francesco Fredella 04 giugno 2021 a

a

a

Spunta un'indiscrezione bomba su due ex partecipanti del Trono Over di Uomini e Donne. Secondo rumors, Veronica Ursida e Stefano Torrese sarebbero stati "pizzicati" insieme. per adesso non parlano, silenzio assoluto. Ma pare che tra loro possa esserci qualcosa di veramente concreto. Il sito Isa e Chia - sempre ben informato - in queste ore fa parla di amicizia sospetta. Che potrebbe lasciare tutti senza parole.

Uomini e Donne, oggi nessuna puntata: stop per Maria De Filippi. Ma al suo quartier generale...





Non mancano le ricostruzioni, attente e meticolose, di quello che sta accadendo. La Ursida potrebbe aver incontrato l’ex di Pamela Barretta, Stefano Torrese, solo per una chiacchierata. Poi sarebbe accaduto l'imprevedibile: un'amicizia troppo sospetta per i fan del programma di Maria De Filippi. La Ursida, intanto, è stata protagonista numerosi scontri con Armando Incarnato (i due, lo ricordiamo, avevano avviato una conoscenza). La Ursida in questi anni ha sempre detto di voler cercare l'amore, senza riuscirci. Ed è negli studi di Maria De Filippi che aveva conosciuto Giovanni Longobardi: i due avevano addirittura lasciato insieme il programma per conoscersi meglio.

"Gli occhi di tutti addosso, ho 28 chili in più". L'ex tronista di Uomini e Donne? Ecco com'è adesso | Guarda

Torrese, invece, si era avvicinato a Pamela Barretta nel corso della trasmissione. Tutto, però, è finito subito e nel peggiore dei modi. Ora la voce che di un presunto flirt tra Torrese e Veronica anima praticamente il mondo della televisione. I diretti interessati non confermano. Silenzio assoluto. Insomma, nonostante sia finito Uomini e donne non mancano - almeno al momento - novità clamorose: sullo sfondo resta l'eventuale partecipazione di Francesco Chiofalo sul trono di Maria De Filippi. Sembra quasi fatta e il diretto interessato, al momento, non ne parla più di tanto. Tutto questo lascia pensare che possa essere un'ipotesi molto accreditata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.