Belen Rodriguez, la telefonata dell'argentina all'ex del padre di sua figlia: la rivelazione

Belen ha parlato per telefono con Chiara, l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese, il padre della figlia appena partorita dall'argentina. La ragazza, che ha 27 anni e lavora in un’azienda di Brescia, ha amato l’hair stylist per ben quattro anni. Una storia importante, con progetti di vita in comune, finita per volere di Chiara, che non amava più Antonino. La ragazza ha rilasciato una intervista al settimanale Di Più nella quale ha parlato del legame con Antonino e della telefonata, della la scorsa estate, da parte di Belen Rodriguez.

La soubrette argentina non ha gradito lo sfogo di Chiara su Instagram, risalente a un anno fa, e ha alzato la cornetta per chiarire la situazione. Quando Antonino Spinalbese ha cominciato ad uscire con Belen Rodriguez Chiara è stata sommersa di messaggi: molte persone non erano ancora a conoscenza della loro rottura. “Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: “Non mi sento inferiore a nessuno”. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen”, rivela la ragazza.

"Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella chiamata fuori luogo e ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” A quel punto non ci siamo più sentiti”. Chiara si è detta delusa dal comportamento del suo ex fidanzato. Nonostante quella chiamata con la Rodriguez, Chiara oggi non è pentita della sua scelta d’amore. È più che mai sicura di non amare più il suo ex ed è contenta che abbia trovato la sua stabilità con Belen.

