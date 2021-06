Isola dei famosi, Awed umiliato subito dopo la vittoria: "Incoerenza becera", la cannonata a caldo

Francesco Fredella 08 giugno 2021 a

E adesso la vittoria di Awed, primo classificato all'Isola dei famosi, lascia qualcuno a bocca aperta. Così, non mancano colpi di scena e soprattutto colpi bassi. Innanzitutto, a puntare il dito contro il primo classificato è Luca Vismara. Che dice: "Incoerenza becera". Una vera cannonata. Awed ha sbaragliato la concorrenza con una vittoria che ha spaccato tutti. Vismara su Twitter ha fatto a pezzi Awed, arrivato all'isola dei famosi grazie alla popolarità della Rete. E a proposito di questo passaggio, Vismara dice di essere stufo della webstar nei reality show. "Non sceglierei più delle webstar in un reality se poi bisogna votare tramite web. Viene falsato un po’ il voto del pubblico. Anzi, più di un po'…", tuona su Twitter.

I colpi bassi alla finalissima non mancano e persino Tommaso Zorzi perde le staffe. contro Andrea Cerioli. "Andrea é stato comodo e parac***o anche in finale, giusto così perché lui é così nella vita", un'altra grande cannonata. La finale de L’Isola Dei Famosi, che inizia con l’eliminazione di Matteo Diamante e con una sfida che manda al televoto due naufraghi, regala altri colpi di scena. Sicuramente inaspettati. Le parole di Zorzi sono chiarissime perché Andrea Cerioli, vincitore della sfida, manda al televoto flash insieme ad Ignazio Moser e Beatrice Marchetti. E risparmia Awed e Valentina Persia (seconda classificata).

Ma la vittoria di Awed mette d'accordo tutti i suoi sostenitori, a cui dedica il primo posto. "Dedico la vittoria ai miei affetti cari e agli amici e a tutte le persone che mi seguono dal lontano 2012…", dice dopo essere stato proclamato vincitore. "Bravo, la tua vittoria è stata meritatissima…", ribatte la Blasi. Awed vince 100mila euro, di cui 50mila saranno devoluti in beneficenza. "No, non ci credo", commenta.

