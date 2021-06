Wanda Nara, "pantera a Zanzibar": il costume nero "non basta", un primo piano del lato B da bollino rosso

08 giugno 2021 a

a

a

In attesa che si infuochi il calciomercato, ci pensa Wanda Nara a incendiare Instagram con qualche scatto dei suoi. La showgirl e procuratrice argentina è a Zanzibar, in vacanza insieme al marito e assistito Mauro Icardi. Il bomber ex capitano dell'Inter, oggi al Paris Saint Germain, potrebbe essere uno di grandi nomi coinvolti dal domino delle punte tra le big europee. Se davvero Cristiano Ronaldo dirà addio alla Juventus, c'è chi dice che proprio Maurito potrebbe essere il suo sostituto naturale, un attaccante da 25/30 gol a stagione assai gradito al tecnico Max Allegri, uno che alle alchimie tattiche preferisce sempre una rosa piena di campioni.

"La mia cagna". Mauro Icardi sconcertante su Wanda Nara, dopo il commento da brividi finisce malissimo



Per ora, però, tutto langue e tutto tace. E così a Wanda e consorte non resta che godersi il sole accecante, la sabbia bianchissima e il mare cristallino della isola-perla africana al largo della Tanzania, affacciata sull'oceano Indiano. Il tutto, ovviamente, a favor di social. Wanda, che su Instagram è una autentica potenza mediatica, si lascia fotografare dal report d'eccezione Icardi: "Quando il fotografo mi dice 'Girati che ti scatto una foto' e io gli rispondo 'Aspetta che mi preparo'", scrive ironica l'attrice e modella argentina, 34 anni.

E la foto in questione? Conturbante, in costume nero con trasparenze e lacciuoli in posizioni strategiche e un Lato B orgogliosamente in primo piano. A giudicare dal risultato, come darle torto? E così, come ironizza TgCom24, Wanda sarà pure "partita per un safari in Africa con Icardi", ma "la vera pantera è proprio lei".

"Opzione C: ucciditi". Wanda Nara prima litiga con Icardi poi pubblica questa foto: lato B da infarto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.