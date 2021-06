Belve, Anna Tatangelo e la verità su Gigi D'Alessio: "Oggi non starei zitta"

Francesco Fredella 09 giugno 2021 a

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, la coppia che scoppia. Si sono lasciati da tempo ed i loro fan restano con un dubbio amletico: qual è il vero motivo della rottura? Un mistero che, almeno in parte, trova una spiegazione. La Tatangelo viene intervistata a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.

"Avvantaggiata personalmente, soltanto l’essere affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica. La parte che mi ha svantaggiata: la sua musica è stato un pretesto per attaccarmi. Mi dicevano: ‘Però sti pezzi sono troppo dalessiani", svela. E a chi per anni l'ha definita "fidanzata di" lei risponde senza troppi giri di parole. "Un periodo non facile, sotto molti punti di vista". Anche perché le critiche sono cominciate fin da subito, senza lasciarle tregua. Un tambureggiare perpetuo di chiacchiere e vociferii spesso maliziosi e infondati. Per questo quando ripensa a determinati momenti ha come un sussulto. "Ricordo benissimo quel periodo – spiega -: si parlava esclusivamente della mia vita privata per infangare le persone. Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi", dice.

Si volta pagina. Sembra, da rumors, che la Tatangelo sia legata a Livio Cori che ha 3 anni in meno di lei ed è un'artista campano. Durante il programma Belve la domanda, ovviamente, non manca. E lei risponde così: "Innamorata è un parolone, però sto bene". La Tatangelo non parla in modo esplicito di Cori, ma lascia intendere qualcosa. "Non mi va di fare nomi o cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo". Quindi? "Non smentisco e non confermo", conclude. Palla al centro. Si ricomincia con il gossip.

