Wanda Nara, pantera in Africa: il lato B lo mostra così, foto da censura e temperatura alle stelle

Lascia sempre tutti senza parole. E soprattutto senza fiato. Adesso Wanda Nara torna alla carica sui social con curve mozzafiato, da urlo. Una panterona che si trova in Africa, ovviamente insieme a Mauro Icardi. Un viaggio in Tanzania, tra natura spettacolare e bikini in mostra. Si sa: Wanda Nara, che è anche la procuratrice di suo marito, è una bomba sexy. Sui social non mancano commenti sotto una pioggia di like (oltre un migliaio).

Per gli Icardi sembrerebbe una seconda luna di miele, in pratica sono soli (i loro figli sono rimasti a casa). Un tuffo nella natura selvaggia e poi quel brindisi su un furgoncino in mezzo ad un vero Paradiso terrestre. Stavolta non ci sono polemiche su aerei di lusso e quant'altro: tutto resta legato alle curve mozzafiato della Icardi. Il safari diventa davvero bollente con un look piccantissimo: vestitini leopardati scollatissimi e un décolleté da urlo.

Non finisce qui: si arriva a Zanzibar, dove Wanda sfoggia tutto il suo sex appeal. Il costume è davvero minimale e le sue forme fanno salire ancora di più la temperatura. Ma si tratta di un sogno proibito: Icardi è gelosissimo. E i fan devono accontentarsi di quello che vedono sui social (che non è affatto poca roba).

La coppia Icardi-Nara è al centro da anni della cronaca rosa, e anche delle vicende sportive. Infatti, sono i più amati e anche criticate. Non solo: su di loro sono puntati gli occhi di tutto il mondo del calcio e del fan. Fanno sognare e dividere l'opinione pubblica, forse per questo sono virali.

