Striscia la notizia, le veline Mikaela e Shaila lunedì sera in onda così: roba senza precedenti

Veline da record. Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva entrano nella storia di Striscia la notizia: il 12 giugno chiuderanno la loro esperienza nel tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci ma prima, lunedì 24 maggio, batteranno due loro illustri colleghe, Federica Nargi e Costanza Caracciolo, per numero di puntate sul bancone più famoso della tv italiana: 903 in 4 edizioni. Al terzo posto, Ludovica Frasca e Irene Cioni (a quota 866 puntate).

La velina bionda e la velina mora più atipiche della storia di Striscia, peraltro, avevano già segnato un precedente storico conducendo anche Paperissima Sprint mentre erano ancora in carica nel programma "principale", a conferma della fiducia che Ricci e Canale 5 nutrono nei loro confronti. Non solo stacchetti, balletti, coreografie e curve mozzafiato, infatti, ma anche tanta simpatia naturale e spigliatezza in video, come dimostrano i divertenti backstage spesso pubblicati sul profilo Twitter di Striscia o i finti litigi e battibecchi, vere e proprie candid camera a danno di questo o quell'autore.

Come ricorda TgCom, tra i loro "primati" anche quello di aver cantato con la loro voce durante uno stacchetto o l'aver sostituito il mitico inviato Valerio Staffelli, l'uomo del Tapiro d'oro, consegnando di persona la statua-premio a Wanda Nara, Barbara D'Urso e Pierdavide Carone con i Dear Jack. Più "promozione a pieni voti" di così... "All'inizio non è stato facile, in tanti mi hanno ricoperta di insulti", ha raccontato la 27enne Mikaela, un mix genetico clamoroso (nata a Mosca da papà angolano e mamma afghana e cresciuta a Genova) e voluta da Ricci anche per rappresentare la nuova Italia, quella che supera steccati e stereotipi. Applausi.

