Uomini e Donne, "derisa per il suo passato": umiliazione continua per Gemma Galgani, l'ira di Ida Platano

La difende in ogni modo. E per Gemma Galgani, dopo mesi difficili, arriva il momento di gioire. Ora ci pensa Ida Platano a difendere la dama di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. “Mi dà fastidio quando la deridono”, dice. “Soprattutto quando si va sul personale e sul suo passato. Cerco ogni volta di sollevarle il morale”. Poi continua: “Più che illusione la chiamerei speranza. Gemma è una persona che si butta e ci crede con tutta se stessa e per me fa bene, non lo trovo un difetto”. Sembra una vera spallata a Tina Cipollari, che attacca sempre Gemma con scontri pesantissimi.

Ida Platano rivela anche un particolare choc su Roberta Di Padua. “Non ho mai provato empatia per lei”, racconta a Uomini e Donne Magazine. Ida e Roberta non sono mai andate d’accordo: scontri su scontri che toccano tensioni fortissime nel corso delle puntate. “È vero, ho incontrato Roberta in aeroporto. Un incontro per me inaspettato, ma la vita sa essere molto strana e particolare. L’ho vista, l’ho salutata e le sono andata incontro per scambiare due parole (…) Le ho sottolineato che comunque non ho mai provato empatia nei suoi confronti, che in passato mi ha fatta stare male, abbiamo ribadito alcuni concetti già esposti in trasmissione”, svela Ida nel corso dell’intervista.

E intanto Uomini e donne, che torna a settembre, continua ad essere uno dei programmi più seguito e virale sui social. Gemma riuscirà a trovare l’amore? Manca poco alla nuova edizione. Mettetevi comodi: il fuoriprogramma è dietro l’angolo, sempre in diretta e sempre in agguato.

