Andrea Zelletta, confessione piccante sulla fidanzata: "Quante volte al giorno lo facciamo"

Ed ecco la confessione a luci rosse di Andrea Zelletta, uno dei finalisti del Gf vip, fidanzatissimo con Natalia Paragoni. Sulle pagine di Nuovo svela i retroscena della sua intimità. “Facciamo l’amore una volta al giorno. E il posto più strano dove lo abbiamo fatto è stato sotto un albero di ulivo in Puglia. Credo che sia importante dar sfogo alla fantasia cercando posti e posizioni nuove. L’intimità è un mondo complesso. Lei ha fatto una confidenza senza malizia né volgarità. Nel 2021 si dovrebbe poter parlare liberamente di certe tematiche senza essere giudicati“, dice.

Insomma, Zelletta è dalla parte della libertà in tutti i sensi e senza condizionamenti. Qualche settimana fa era intervenuto a Il punto Z con Tommaso Zorzi (coinquilino nell’ultimo Gf Vip). Così, Zelletta chiarisce la sua posizione e risponde a chi lo accusa di aver osato troppo con confessioni piuttosto piccanti. “Tutto quel caos per quello che ha detto Natalia, ma perché si scandalizzano. Credo che queste siano cose che fanno tutti. Lei ha semplicemente rivelato quello che era successo. Sono stato mesi al GF Vip e quando sono uscito ci siamo divertiti, tutto qui".

Fare l’amore è naturale e bello, credo che sia una cosa comune. Io non mi vergogno di dirlo. Se sono feticista? Certo i piedi sono importantissimi per me. Anche a Uomini e Donne avevo chiesto di vedere quelli delle mie corteggiatrici. Se Natalia avesse avuto un brutto piede, un 46 tutto storto, oddio non voglio pensarci. Comunque in generale parlo con naturalezza di queste cose. Penso anche che tutti dovrebbero farlo, non credo che sia un tabù di cui vergognarsi”, racconta. Senza malizia.

