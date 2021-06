Cristiano Malgioglio, il conto alla rovescia: tra pochi giorni il nuovo brano-bomba. Cosa svela la gola profonda

Francesco Fredella 14 giugno 2021 a

Manca pochissimo. Malgioglio, tra una manciata di giorni, registrerà il videoclip del suo nuovo brano (che, tradotto, s'intitola "Tutti mi guardano"). Una vera bomba, secondo una gola profonda che l'ha già ascoltato e che ci spiffera qualche indiscrezioni. Si tratta dell'ennesimo successo per il cantante che ha commentato l'Eurovision Song Contest su Rai1 con Gabriele Corsi: ascolti altissimi, un successo strepitoso e un turbinio di emozioni che hanno fatto storcere il naso ai francesi dopo la vittoria dei Maneskin con "Zitti e buoni".

Qualche settimana fa, ad RTL102.5 News, Malgy aveva accennato al nuovo brano dal ritmo latino. Una roba da mettersi le mani nei capelli. C'è molta attesa per questa canzone che farà inanellare a Cristiano l'ennesimo tormentone estivo, dopo quelli degli anni passati. Impossibile dimenticare: "Mi sono innamorato di tuo marito", "Danzando danzando", "Notte perfetta" e "Dolceamaro". Malgioglio sta per sfornare un altro brano- bomba. Nel videoclip ci saranno, secondo rumors, alcuni personaggi molto conosciuti e famosi. Chi saranno? Rebus. E, in questo caso, chi sarà il bello e muscoloso che Malgy sceglierà per il video? Secondo rebus. Lui non parla, ma pare che si sia buttato a capofitto in questo nuovo lavoro musicale che darà adrenalina all'estate 2021. "Tutti balleranno", aveva raccontato Malgioglio qualche settimana fa. E, ora, il conto alla rovescia è iniziato per davvero. Per lui è un momento d'oro: amatissimo in Italia, applaudito oltreoceano, Cristiano fa il pieno di followers sui social superando il milione. Alzate il volume perché il suo nuovo brano, ci assicurano, vi farà letteralmente impazzire.

