Madonna, la foto (molto) piccante scatena il sospetto: occhio al dettaglio, lo ha fatto davvero?

Madonna è ufficialmente tornata negli Stati Uniti ed è ora pronta a lanciare il suo nuovo progetto e la sua nuova immagine. L'amata popstar ha infatti tenuto informati i propri follower, postando una foto a dir poco sensuale sul suo seguitissimo profilo Instagram. "New Life, New York", ha scritto Madge ai suoi oltre 16 milioni di follower. Decolleté in primo piano e un seno contornato da collane, che sembra tuttavia rinvigorito rispetto ad alcune foto che aveva postato in precedenza. Tanto da far subito fioccare i commenti dei fan, che chiedono alla superstar se si sia sottoposta a qualche "ritocchino" estetico.

Negli ultimi anni, Madonna si era trasferita in Portogallo per seguire gli albori della carriera calcistica del figlio David, ma ora è pronta a riprendersi la sua New York. Insieme ai suoi sei figli, aveva attraversato qualche settimana fa l'intero Oceano per festeggiare i 90 anni del papà Silvio. Madonna però non si ferma qui e annuncia il suo clamoroso ritorno sotto i riflettori. Da parecchio ormai sta lavorando alla stesura della sua autobiografia e non è da escludersi che possa regalare nelle prossime settimane ben più di una gioia ai suoi fan.

L'indizio si cela nella parola "Re-Invention" che la popstar ha inserito in descrizione, accompagnata dalle emoticon di una cinepresa e un paio di occhi attenti. L'anno scorso, la cantante 61enne aveva iniziato a lavorare con Diablo Cody (vincitrice di un Oscar per il film Juno) alla sceneggiatura di Express Yourself. Tuttavia, la collaborazione tra i due sembra essere giunta definitivamente ai titoli di coda. In un recente post, Madonna ha infatti presentato ai follower Erin Wilson, autrice della sceneggiatura del film La ragazza del treno. La sintonia tra i due sembra essere intensissima. Riuscirà Wilson a rappresentare dignitosamente Madge?

