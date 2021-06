Al Bano Carrisi, "si è allontanata": terremoto, Loredana Lecciso lo lascia? Rumors: lo zampino di Romina Power

15 giugno 2021 a

Un indiscreto su una delle coppie più note dello spettacolo italiano: "Loredana Lecciso avrebbe deciso di allontanarsi dall’uomo con cui ha fatto ben due figli". Il retroscena è stato lanciato da Novella 2000 e imputa la scelta della showgirl all'ex moglie di Al Bano. La Lecciso sarebbe "esausta dopo mesi di tira e molla. Il motivo di questa sofferta decisione, sarebbe la presenza ormai fin troppo ingombrante di Romina Power". La cantante americana si è riavvicinata all'ex marito, "un peso insopportabile" per la Lecciso. Qualche tempo fa, in occasione del compleanno di Al Bano, la Power aveva pubblicato uno scatto che li ritraeva assieme. Una foto quasi nostalgica, risalente agli anni Settanta, quando i due erano una coppia famosissima. Anche in quell'occasione la Lecciso aveva replicato pubblicando una foto che la ritraeva con il compagno, abbracciati.

A rincarare la dose ci aveva pensato la figlia di Albano e Romina. Romina Carrisi, ospite a Oggi è un altro giorno su Rai1, aveva descritto il loro rapporto: "Sono una favola dei giorni d'oggi". E ancora, nel salotto di Serena Bortone: "Si potrebbe scrivere un libro su loro due. Provengono da due mondi diversi, in pochi hanno avuto la fortuna di incastrarsi in maniera perfetta come loro. Avevano tante cose in comune e questo ha creato un legame speciale ed una loro sinergia". Insomma, nonostante la separazione i cantanti hanno mantenuto un rapporto molto stretto di amicizia.

Molte infatti le voci che si sono accavallate in questi mesi e che vedevano tra la Lecciso e Al Bano una rottura vicina. A smentirle ci ha sempre pensato l'artista che più di una volta ha ammesso: "Va tutto bene, non mi lamento". Eppure ora, con il retroscena diffuso dal settimanale, la loro storia d'amore non sembra più tutta rose e fiori.

