Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, "a stento si salutano": come li hanno beccati a cena, litigio pesantissimo

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi avrebbero litigato. Un’indiscrezione che sta correndo in Rete dopo il Grande Fratello Vip, dove i due hanno stretto un’amicizia unica. Particolare. Zorzi ha ammesso di essersi innamorato di Oppini jr, che ha giurato in tv amicizia eterna. Ma cosa è accaduto dopo il clamore mediatico del reality di Signorini?

Un vero terremoto. Eppure solo pochi mesi fa, appena finito il reality, Zorzi e Oppini si sono incontrati lasciando spazio ai social: storie su Instagram e Tik tok. Poi tutto finito all’improvviso. Ma come mai? Un mistero, per adesso. I diretti interessati non parlano e non smentiscono. Per i followers di Zorzi, però, c’è un alone di mistero dietro questa rottura.

Inoltre, Zorzi e Oppini sarebbe stati beccati vicini, ma distanti. Sembra un ossimoro. La fonte che racconta la spifferata era presente alla cena tenuta al nuovo ristorante “Cera” di Stefano Corti – Iena e fidanzato di Bianca Atzei. C’erano molti ex gieffini e tra questi anche Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: distantissimi per tutta la serata. “A stento si sono salutati”, dice una fonte segreta.

L’amicizia idilliaca sarebbe finita tra i due ex gieffini. Per quale motivo non ne parlano i diretti interessati? Troppi interrogativi. Poche risposte. Il sogno di un’amicizia nata dal nulla, grazie ad un reality, resta quasi in bilico. Ora sarebbe crollato tutto e ai followers di entrambi (Oppini - Zorzi) non sfugge nulla. Se fossero stati in buoni rapporti avrebbero fatto Ig stories insieme. Zero assoluto quella sera. E si tratta di un indizio rilevante.

