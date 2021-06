Lory Del Santo, maturità piccante: "Tacco 12 e vestitino, prof in confusione". Esame orale vietato ai minori

18 giugno 2021 a

Tempo di esame di maturità, e Lory Del Santo regala ricordi degni delle commedie scollacciate degli anni 70. Intervistata dal settimanale Oggi, la 62enne soubrette ha raccontato senza peli sulla lingua di come il suo test sia stato roba per cuori forti. "All'orale mi sono presentata con un look esplosivo, tacco 12 e un vestito molto provocante... I professori, tutti uomini, fecero scena muta…Sembravano un po’ in confusione".

Siamo a metà degli anni 70, un periodo in cui al di là dei film spintarelli che fantasticano su clamorose relazioni tra insegnanti e studenti, la scuola è una istituzione che spaventa e che può indirizzare notevolmente la vita dei giovani allievi. Soprattutto, alla maturità si boccia, e non così di rado. Altri tempi, insomma, anche se le ansie e le paure dei ragazzi forse sotto sotto sono sempre le stese. "Avevo molta paura allo scritto ricorda ancora la Del Santo, oggi popolare opinionista nei salotti televisivi di Barbara D'Urso -, poi per fortuna uscì un tema su Pirandello, su cui ero molto preparata".

Insomma, fortunatamente "lo scritto andò molto bene". L'orale sarebbe potuto essere una formalità, ma evidentemente la Del Santo ha deciso di andare sul sicuro e giocarsi tutti gli assi in suo possesso, che non erano solo le capacità dialettiche. "Mi sono diplomata con 60/60", può confermare oggi con orgoglio, oltre 40 anni dopo. Il massimo dunque. E ora possiamo dirlo: anche Gloria Guida sarebbe stata fiera di lei.

