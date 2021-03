Live-Non è la D'Urso, Amedeo Goria: "Non puoi non provarci con una come lei". E fa il nome in faccia alla Ruta: cala il gelo

01 marzo 2021 a

Una piccola-grande impresa, quella messa a segno da Barbara D'Urso. A Live-Non è la D'Urso, nella puntata in onda su Canale 5 nella serata di domenica 28 febbraio, è infatti riuscita a mettere a confronto Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria. La prima, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sette giorni prima aveva rifiutato di incontrare l'ex marito per "rispetto" nei confronti dell'attuale compagno, Roberto Zappulla. E la Ruta, dalla D'Urso, ha spiegato di aver perdonato i tradimenti di Goria per ben sette volte.

E ancora, la Ruta ha aggiunto di avere sospetti su altre due signore, ma poiché non ne era certa non ne voleva sapere nulla. "I primi tradimenti facevano barcollare la mamma dei nostri figli, poi barcollare la giornalista, la donna e il personaggio pubblico che c’è in me. Sognavo una famiglia con tanti figli. Gian Amedeo e Guenda non percepivano nulla di tutto questo", ha spiegato la Ruta, con toni decisi e commoventi. Goria, da par suo, ha anche ammesso alcuni tradimenti e ha confermato un flirt con Lory Del Santo: "Ci sono delle persone meno adatte al matrimonio e alla fedeltà, non puoi non provarci con Lory Del Santo", ha affermato.

Dunque, si è arrivati al poligrafo, alla macchina della verità. E questa ha dato ragione alla Ruta e alle sue versioni su tutto. O quasi. È risultata veritiera la vicenda del presunto flirt con Francesco Baccini. Pecccato che poi la D'Urso, a bruciapelo, le abbia chiesto: "Hai mai tradito Amedeo Goria?". La Ruta ha risposto di "no", risposta però "smentita" dalla macchina della verità. E così, Maria Teresa ha provato a difendersi: "Io non l’ho tradito, è un falso. Mi sono messa con Roberto prima del divorzio, non stavo con Amedeo da almeno sei anni". Eppure il poligrafo diceva l'esatto opposto...

