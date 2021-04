Isola dei Famosi, Daniela Martina massacrata da Lory Del Santo: "Perché non lotta", che razza di persona è

06 aprile 2021 a

Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso si è occupata dell’Isola dei Famosi. Si è discusso dell’abbandono del reality da parte di Daniela Martani. Dopo aver perso al televoto contro Drusilla Gucci, ha avuto la possibilità di continuare la sua avventura su Playa Esperanza, ma nonostante Ilary Blasi abbia provato a convincerla a rimanere, ha deciso di abbandonare il gioco e tronare in Italia. Una scelta che ha spiazzato il pubblico che non si aspettava il ritiro. Lory Del Santo, ospite in studio a Pomeriggio 5, ha criticato molto la scelta della Martani affermando: “Ha dimostrato di essere una persona debole e che non lotta fino in fondo”.

A criticare Daniela Martani è stata Francesca De André, perché secondo lei è un personaggio molto polemico. Per la De André la Martani è molto noiosa e senza di lei le dinamiche del reality subiranno una svolta più interessante: “Sono contenta che non sia più nell’Isola, deve cercare sempre un motivo per farsi vedere, poi risulta pesante”, ha spiegato.

Di diversa opinione è invece Paola Caruso, che si schiera dalla parte di Daniela Martani, affermando che non le dispiaceva vederla come concorrente, in quanto creava delle dinamiche piuttosto interessanti. Paola Caruso ha spiegato anche lei il motivo per cui Daniela Martani è stata eliminata: “Secondo me lei è stata penalizzata perché è stata vista come quella che ha creato dinamiche di aggressività”.

