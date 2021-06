Simona Ventura, clamoroso primo bikini dell'estate a 56 anni. "Meglio di Pamela Anderson"

18 giugno 2021 a

Simona Ventura sfoggia il primo bikini dell'estate e i social impazziscono. La conduttrice 56enne, reduce del successo di Game of Games su Rai 2, si gode i primi giorni di vacanza al mare in Calabria. Negli scatti pubblicati su Instagram, la presentatrice ha messo in mostra una linea invidiabile. "Questione di punti di vista, l’importante è #nofilter", ha scritto la Ventura, che ha sempre difeso il concetto di body positive, cercando di trasmettere ai suoi follower l'importanza di accettarsi e stare bene col proprio corpo, anche se lontano dagli standard imposti dalla società.

In un altro video pubblicato sui social, invece, la si vede correre in bikini sulla spiaggia al rallentatore. Una scena che ricorda molto il popolare telefilm americano degli anni 90, Baywatch. E infatti nei commenti non è mancato chi ha sottolineato la simpatica similitudine. Ad accompagnare il filmato questa didascalia: "Che voglia di tornare a correre, a respirare, ad abbracciare il mare".

Qualche giorno fa, invece, la Ventura è stata attaccata dai suoi seguaci dopo aver pubblicato un selfie completamente al naturale, senza filtri né trucco. "Orrende quelle sopracciglia. Si è completamente rovinata con quei ritocchi orrendi"; "Orrenda tutta, con quelle mascelle rigonfiate": queste sono state solo alcune delle sgarbate osservazioni scritte dai follower tra i commenti del post.

"Orrenda tutta". Simona Ventura insultata, interviene Nicoletta Larini. Altro schifo: "Sembri più trans..." | Guarda

