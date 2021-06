Simona Ventura insultata per questa foto: "Orrenda tutta". Interviene Nicoletta Larini, altra vergogna: "Sembri più trans"

18 giugno 2021 a

"Oggi ci provo, appena sveglia". Simona Ventura, 56 anni, fa i conti con i leoni da tastiera e l'esercito di hater che come al solito riversa sui social il loro carico di bile e invidia. La foto senza trucco della conduttrice scatena i peggiori istinti dei followers. Non siamo più alle critiche né alle punzecchiature, ma agli insulti veri e propri. Vergognosi e di pessimo gusto.

"Orrende quelle sopracciglia. Si è completamente rovinata con quei ritocchi orrendi... Orrenda tutta, con quelle mascelle rigonfiate...". È solo uno dei commenti più cattivi letti in calce al post di SuperSimo, che ha scelto forse la via più saggia: ignorare e passare oltre, come raccomandava Virgilio a Dante Alighieri nella Divina commedia. Ma a intervenire, un po' a sorpresa, è stata invece Nicoletta Larini, giovane compagna di Stefano Bettarini, ex marito della Ventura. E le sue parole sono da scolpire nella pietra, un vero e proprio manuale in miniatura del galateo ai tempi dei social. "Ma come vi permettete di giudicare? Chi commenta cose così come voi muore di invidia…Imparate l’educazione…Portate rispetto a chi non conoscete".





Un comportamento "elementare" che anzichè zittire gli screanzati, dà loro altro fato: "Anche tu come Simona Ventura sei orrenda - le rispondono -. Poi hai la bocca gonfiata come un gommone. Anzi, tu sembri più trans di quanto sembra Simona". Replica secca della Larini: "Dovresti farti curare. Io mi vergogno per te, per quello che hai scritto…". Ko tecnico.

