Stefania Orlando, rivelazione inedita: "Destabilizzante, mi sono aggrappata a mio marito"

"E’ destabilizzante, non ci si abitua da un giorno all’altro": Stefania Orlando è tornata a parlare del difficile ritorno alla normalità dopo la fine del Grande Fratello Vip. In un'intervista alla rivista Mio ha rivelato: "Mi sono aggrappata a mio marito, al mio cane, al mio migliore amico". Per fortuna, poi, col tempo è riuscita a ritrovare la bussola.

Nell'intervista, la showgirl ha anche parlato del fatto che dopo aver partecipato al reality di Canale 5, ha potuto contare su un numero sempre maggiore di fans, le cosiddette "viperelle". Quando però le viene chiesto se pensi che le donne possano vedere in lei una figura in cui identificarsi, la showgirl risponde: "Non lo so, non ho mai voluto essere un esempio, se qualcuno si identifica in me mi fa piacere. In qualche modo è successo: donne adulte come me, in certi contesti si sono identificate".

Sulla sua eventuale partecipazione come concorrente a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, ha dichiarato: "L’ho sentito dire, è nell’aria, ma non c’è niente di concreto". Di recente, inoltre, la Orlando ha voluto ringraziare i suoi fan di Twitter, che la seguono nonostante la sua poca attività su quel social: “Entro giusto il tempo per dire grazie a tutti coloro che, nonostante io non sia più presente come prima, continuano a dimostrarmi affetto e a sostenermi qua su Twitter”.

