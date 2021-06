Angela Melillo, confessione lontana dalle telecamere: "Cosa ho ricevuto da Elisa Isoardi"

Francesco Fredella 21 giugno 2021 a

Senza freni. Angela Melillo racconta tutto: dal passato all'esperienza all'Isola dei Famosi, che l'ha riportata in tv. Impossibile non ricordare il periodo in cui era ballerina per la compagnia di Pingitore. "Un tuffo al cuore passare davanti al Salone Margherita. Mi manca il Bagaglino": Angela Melillo, per molti anni, è stata una delle donne arruolate dal grande Pierfrancesco Pingitore, regista e mente dello spettacolo satirico più famoso di sempre. Ora, però, il Salone Margherita, che si trova nel cuore di Roma a due passi da piazza di Spagna, è chiuso. E' tornato nelle mani della Banca d'Italia, proprietaria dell'immobile.

Nulla è stato possibile, per adesso, per salvare il teatro. La compagnia del Bagaglino, però, non si arrende e spera che presto possa riaprire: tempo fa lo stesso Pingitore aveva ribadito l'importanza di quel teatro stile Liberty, uno dei più belli d'Europa. E la Melillo, ospite di RTL102.5 News, ne è convinta. "Lo sento spesso", racconta in diretta zoom in radiovisione. Intanto, svela di aver ricevuto un regalo per il suo compleanno. "Il mio compagno Cesare mi ha portato in un ristorante bellissimo nel cuore di Roma e lì mi ha regalato un punto-luce bellissimo. Guardatelo", dice in diretta mostrando il regalo.

C'è aria di nozze, come la stessa Melillo aveva annunciato tempo fa, ma non si sa ancora quando. "Nessuna data per ora", dice. "Ma l'intenzione c'è". Poi Angela svela di aver ricevuto un paio di occhiali da sole da Elisa Isoardi. "E' stata dolcissima, ci sentiamo spesso. In qualche modo ha ripagato il mio gesto sull'isola, quando le ho dato la lasagna di nascosto. E lei l'ha mangiata senza farsi pizzicare dalle telecamere che erano puntate su di noi. Prima la guardavo solo in tv, ora siamo diventate amiche. Questo è bellissimo", conclude l'ex concorrente del programma di Canale 5.

