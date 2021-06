Caso-Epstein, terremoto sui Windsor: "Mi ha dimostrato come fare un pomp***, la testimonianza raccapricciante di lady Victoria

23 giugno 2021 a

Nel nuovo film documentario Epstein's Shadow: Ghislaine Maxwell, che narra la contorta vicenda che circonda la figura di Jeffrey Epstein, fatta di abusi sessuali su minori, giochi di potere e giri di denaro, appare anche la testimonianza di Lady Victoria Hervey, figlia del VI marchese di Bristol ed ex fiamma del principe Andrew, duca di York. Nel reportage, Lady Victoria ha svelato che a istruirla su come praticare sesso orale sia stata Ghislaine Maxwell, presunta socia-compagna di Epstein. Nel corso del film, l'aristocratica britannica afferma che Maxwell "amava raccontare barzellette sporche" e le avrebbe "dimostrato come fare un pomp***". Il documentario è il primo di una serie di film sulla figura di Ghislaine Maxwell, che andranno in onda fino al giorno del verdetto legale.

La 59enne è accusata di traffico sessuale di minori e spergiuro e sarà processata a ottobre presso la corte federale di New York. A confermare le esternazioni di Lady Victoria anche Anna Pasternak, compagna di Università durante gli studi a Oxford di Maxwell. Anche lei ha affermato di essersi "imbattuta in questa volgare estroversa e che dava la sensazione di essere disposta a tutto per compiacere un uomo". Secondo quanto ricostruito dal Daily Mail, agli inizi degli anni 90', Maxwell ha iniziato a frequentare Epstein, un ricco finanziare che stava continuando ad arricchirsi, accumulando jet privati e una serie di proprietà di lusso.

Ghislaine Maxwell ha inoltre lavorato come manager della casa di Epstein e, stando alle testimonianze di alcune vittime, era responsabile delle prenotazioni delle ragazze minorenni che facevano al proprietario di casa dei massaggi sessuali. L'uomo frequentava personalità di estrema importanza, da Bill Clinton fino a Donald Trump. Sono molteplici le foto che lo ritraggono con ministri, funzionari di governo e importanti personalità, non solo politiche. Secondo l'ex ufficiale della Cia John Kiriakou, proprio per questi contatti "incandescenti", Maxwell riuscirà a ottenere un patteggiamento. Secondo l'ex agente, l'argomentazione della sua difesa alla giuria sarà: "Ghislaine era stata ingenua, era innamorata di questo ragazzo, non aveva idea di quanto fosse profondamente depravato e Ghislaine era una vittima tanto quanto queste ragazze".

Chrisopher Mason, un inglese che conosce Maxwell da decenni, sostiene che la 59enne abbia delle "prove concrete" del fatto che il principe Andrea abbia avuto dei rapporti sessuali con ragazze minorenni e potrebbe innescare un "contenzioso devastante" per la Royal family britannica. Il giornalista Barry Levine è sicuro: "Non c'è dubbio nella mia mente che persone potenti come il principe Andrew siano nervose per le prove che Ghislaine Maxwell potrebbe potenzialmente produrre. Più di chiunque altro il principe Andrea è un individuo di cui Ghislaine ha il numero".

