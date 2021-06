Emanuela Titocchia, la confessione: "Non posso dire il nome", quell'amore tormentato

Francesco Fredella 23 giugno 2021 a

Single. Ma Emanuela Titocchia lotta, da tempo, con un'amore tormentato. Adesso arriva lo scoop in diretta a RTL102.5 News durante Trends&Celebrities. La Titocchia, che è reduce dall'esperienza all'Isola dei famosi, racconta una cosa he non aveva mia svelato prima. "Siamo stati insieme un po', non posso dire il suo nome. Ma non si tratta di una persona del mondo dello spettacolo. Voglio mantenere la privacy con lui, è stato un amore tormentato. Non andiamo d'accordo, ma ci sentiamo", rivela la Titocchia. Ed è subito rebus sull'identikit dell'uomo. Di chi si tratta? Mistero per adesso. "Non vi nascondo che vi siamo sentiti ieri, ma è finita lì perché si tratta solo di motivi di lavoro. Ve lo giuro", continua.

La Titocchia, spesso presente come opinionista della d'Urso, è un'ex attrice di Centovetrine e non ha mai nascosto i problemi di salute con cui ha dovuto fare i conti in passato: l'anoressia l'ha vissuta sulla propria pelle e per colpa di questa malattia stava per perdere un anno quando frequentava la scuola di recitazione. Si tratta di un capito del passato, ormai archiviato. Emanuela è tornata all'Isola dei famosi più in forma che mai ed in grande spolvero, dal punto di vista televisivo. Adesso, infatti, ha stretto una forte amicizia con Rosaria Cannavò - che ha conosciuto proprio in Honduras. "Siamo molto amiche, ci sentiamo tutti i giorni e per questo dico grazie ad un programma televisivo che ci ha fatto incontrare".

