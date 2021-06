Mercedesz Henger, "non posso dire di più": botto in tv, le indiscrezioni sul suo futuro

Francesco Fredella 24 giugno 2021 a

Mercedesz Henger torna a parlare dopo settimane di silenzio. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi è tornata single: la sua storia con Lucas Peracchi, uno dei personal trainer più forti e più talentuosi, è finita all'improvviso. Un solo post, una storia su Instagram e poi nulla di più. Ma è rimasta tanta curiosità nei fan della coppia, che a quanto pare non vive più insieme.

Ora su RTL102.5 News, a Trends&Celebrities, la Henger racconta tutto. Senza freni e senza bugie. "Sto prendendo casa a Milano", dice all'inizio dell'intervista. La storia d'amore con Lucas Peracchi sembrava per davvero una favola: belli, uniti e famosi. "Ho visto la sua copertina su ForMan", dice in diretta. "Mi ha fatto un certo effetto. Lo desiderava da tempo e lo merita perché si allena tanto". Nel futuro di Mercedesz, che ha quasi trovato casa a Milano - "incrociamo le dita", dice - c'è un progetto sportivo molto importante.

"Non posso dire molto, di reality ne ho fatti abbastanza. Torno in tv ma non posso sbottonarmi di più": la notizia, però, è già una vera e propria bomba. "Con Lucas è stata una bella storia, molto bella. Non ci sono stati tradimenti - voglio ribadirlo. E' finita. Certe cose devono restare private", continua la Henger. Mette palla al centro e riparte da se stressa con un pizzico di ironia e tanta voglia di andare avanti. Lo sport per lei è tutto: carriera, passione e sacrificio.

