Uomini e Donne, "è gay ma non lo sa": spunta l'audio, Jessica Antonini finisce in tribunale?

Jessica Antonini sgancia una bomba dalle colonne di Nuovo, settimanale di Cairo. “Davide Lorusso è gay, ma non lo sa”, tuona. Ed è subito un caos di commenti suo social: le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne danno un titolo alla copertina de giornale. Ma sui social prova a rettificare questa dichiarazione che lascia tutti spiazzati, senza parole. Signoretti, però, incastra Jessica pubblicando l’audio dell'intervista (che registra sempre) in cui Jessica dice che secondo lei Davide sarebbe gay senza saperlo. Lei nega.

Ma la faccenda diventa complessa e intricata: potrebbe finire in tribunale. Il direttore di Nuovo ha commentato così: “Basta chiacchiere. Le affermazioni di Jessica Antonini sul suo ex, Davide Lorusso, sono a prova di smentita. Ecco un passaggio dell’intervista in edicola su Nuovo che chiarisce ogni dubbio”. Ma ripercorriamo le parole di Jessica. “Secondo me Davide dentro di lui è gay, ma non lo sa. Ma lo capirà adesso. Ho provato a rassicurarlo, gli ho detto che se così fosse non ci vedrei niente di male”, ha detto l'ex tronista.

Al momento, dopo la pubblicazione dell'audio da parte di Signoretti, Jessica non si è espressa. Ma potrebbe farlo molto presto. Insomma, potrebbe alzarsi un altro polverone. La faccenda finirà in tribunale tra carte bollate, rettifiche e lettere degli avvocati? Mistero. Signoretti, intanto, ha difeso con le unghie il proprio lavoro. E chi lo conosce bene da vicino sa che solitamente registra tutte le interviste che pubblica su Nuovo o Nuovo tv. Di falso non c'è mai nulla.

