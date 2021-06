Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, rottura totale? "Mi scoccia parlare di questa cosa", occhio...

Francesco Fredella 24 giugno 2021 a

Bisogna fare chiarezza. L'amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è arrivata al capolinea? Sembra proprio di sì, almeno a giudicare da quello che si legge in Rete e sui social (dove non ci sarebbe traccia di una loro foto insieme). Siamo proprio stati noi di Libero, qualche giorno fa, a parlare di una festa milanese in cui si sarebbero incontrati Zorzi e Oppini - che però non si sono fermati a parlare. Almeno questa è l'indiscrezione che arriva alle nostre orecchie. Una fonte segreta aveva detto alle nostre orecchie indiscrete: "A stento si sono salutati". Stop. La notizia, ovviamente, ha fatto il giro della Rete in pochissimo tempo.

Ma ora arriva la versione di Tommaso Zorzi, che in una Ig Stories dice: "Non ho litigato con nessuno, non ho litigato con Francesco. Mi scoccia anche parlare di questa cosa". Caso chiuso? Forse. Ai fan della coppia di amici più simpatici del Grande Fratello vip questo particolare non è affatto sfuggito. Il caso si riaccende come un faro puntato su loro, intanto Oppini jr non parla di questo. Preferisce, per adesso, la strada del silenzio.

Al Gf vip, lo ricordiamo, Zorzi prima della vittoria aveva ammesso di essersi innamorato di Francesco. Che non è affatto caduto dalle nuvole, anzi ha accettato un'amicizia speciale fondata sul rispetto. Ed è per questo motivo che Oppini ha sottolineato di voler continuare a frequentare Zorzi anche dopo il reality. E' stato così: mamma Alba e la fidanzata di Francesco spesso hanno incontrato il vincitore del Gfvip. Poi nessuna traccia della loro amicizia, almeno sui social. Domanda di rito: cosa è successo?

