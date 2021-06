Elettra Lamborghini, "devo dirvi una cosa...": e tira fuori tutto, topless da bollino rosso

25 giugno 2021 a

a

a

Elettra Lamborghini fa un annuncio importante e cattura l'attenzione dei suoi fan sui social come solo lei sa fare. “Attention please, annuncio importantissimo”, ha scritto in una storia Instagram per catturare l’interesse dei seguaci. A corredo uno scatto che non lascia indifferenti: la cantante in posa con addosso un paio di pantaloni e il corpo nudo, il seno tra le mani a coprire i capezzoli. “Ora che ho la vostra attenzione, questo post è solo per ricordarvi che a mezzanotte esce il mio ep Twerking beach", ha continuato la ricca ereditiera.

Prima così, poi la "mossa sbagliata": forme proibite, la foto pazzesca di Elettra Lamborghini | Guarda

La Lamborghini, insomma, sa come attirare l'attenzione su di sé e ha anche i mezzi per farlo. In questo modo si racconta con ironia e naturalezza, ma allo stesso tempo anche con sensualità e carisma, riuscendo così a conquistare proprio tutti. L'artista è molto attiva sui social e spesso fa sapere ai suoi fan come trascorre il suo tempo. Nelle ultime storie, per esempio, si è presentata stesa sul letto con addosso soltanto un lenzuolo bianco. E ha parlato della sua giornata tra "una gran fame, una voglia di schiacciare un sonnellino, i due aerei presi in 24 ore e una serata scoppiettante in vista".

Nei video pubblicati si vede come la truccano, sempre mentre è sdraiata sul letto, e poi come sceglie i suoi abiti. Ieri sera, infatti, ha ricevuto il premio come miglior docu-reality per “Elettra e il resto scompare”. Per l'occasione ha puntato su una tuta in pizzo bianco. “Più mi guardo e più sono fi** Come il vino, più invecchio e più sono fi** – ha ripetuto -. Ho i copricapezzoli, quindi non si vede niente ragazzi”. Alla fine della serata una spiacevole sorpresa, raccontata però sempre con ironia: “In camera ci hanno rubato il deodorante, 30 euro di deodorante. Quindi se uccido qualcuno…”.

"Ero innamorata di lui": Elettra Lamborghini si lascia andare, la rivelazione su un ex naufrago

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.