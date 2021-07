Anna Tatangelo "strizzatissima": foto in costume ad alto tasso erotico, occhio al dettaglio sul collega

02 luglio 2021 a

a

a

Prova costume superata con lode per Anna Tatangelo, che ha condiviso sul suo profilo Instagram una carrellata di scatti di una sensualità unica. La cantante indossa un pezzo unico nero che mette in risalto le sue forme meravigliose: roba da perdere la testa, non a caso il suo post ha raggiunto quasi 150mila mi piace. Migliaia anche i commenti, tra i quali spunta quello di Francesco Renga, che come tutti non ha potuto fare a meno di ammirare cotanta bellezza.

L’ex marito di Ambra Angiolini ha scritto semplicemente “Annaaaaa!!!???”, provocando la reazione della Tatangelo affidata a una serie di emoji. In molti hanno ironizzato su Renga che ci starebbe provando con la collega: non è la prima volta che tra i due avviene questo tipo di scambio di messaggi sui social. Tra l’altro i due sono stati giudici di eccezione a All Together Now: già all’epoca si vociferava che tra loro potesse esserci qualcosa, ma nulla di confermato finora.

