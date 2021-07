Temptation Island, Manuela contro Stefano: "Uno schifo di persona", umiliante e privatissima rivelazione

Francesco Fredella 06 luglio 2021 a

Tutti contro tutti. E a Temptation island volano gli stracci. Manuela contro Stefano e viceversa. “Non puoi dire una cosa del genere alla tua ragazza!”, sbotta Manuela. Tra loro tutto si complica e precipita. A Temptation island stanno cercando di capire se il loro rapporto può avere o meno una svolta, ma tutto sembra difficile da recuperare. Manuela, nel corso dell’ultimo falò, capisce che il suo fidanzato si sta avvicinando alla single Federica: un rapporto di complicità che indispettisce Manuela. “Basta! Non voglio vedere più niente. È uno schifo di persona. Sta sempre a fare paragoni…Non puoi dire una cosa del genere alla tua ragazza!”, dice urlando e buttando all'aria tutto.

Ma i colpi di scena non mancano. “Vorrei un fidanzato come lui”, dice Manuela a Filippo Bisciglia: il riferimento è al tentatore Luciano, che a quanto pare riesce a spiazzare tutti. A Temptation Island, ancora una volta, non mancano le novità che lasciano tutti senza parole. Stefano, dopo aver visto la reazione di Manuela, ha un crollo emotivo. E dice: “Io sto male”. Anche Stefano aveva raccontato di aver vissuto un momento difficile con la sua fidanzata: le sue parole, sicuramente, spiazzano tutti. Stefano cede. Piange. Gela tutti quando continua a dire di stare male. "Sto soffrendo", ammette. E se non riesce a separarsi da Manuela significa che alla base della loro storia c'è ancora l'amore. E anche tanto. Per questo motivo tutto potrebbe essere recuperato nel giro di poche puntate. Un altro colpaccio di Bisciglia, che continua a fare il pieno di ascolti con Temptation island.

