Melissa Satta in bikini con "il suo nuovo uomo". Alfonso Signorini, lo scoop clamoroso di "Chi": foto inequivocabile

Arriva l'estate. E scoppia anche l'amore. Melissa Satta, una delle showgirl più forti suoi social, ritrova il sorriso dopo la storia con Prince Boateng e ci pensa il settimanale "Chi" a pubblicare le prime immagini della sua prima vacanza d’amore con il giovane imprenditore Mattia Rivetti (rampollo di una delle famiglie più importanti della moda Made in Italy). Fuga romantica in Sardegna. Ma il gossip arriva ovunque e le prime fotografie fanno il giro della Rete.

La Satta si è concessa una breve crociera nel cristallino mare della Sardegna e insieme a lei e Mattia c'è anche Maddox Prince, il figlio che Melissa ha avuto dall'ex marito Boateng. Il vero cupido di questa nuova storia d'amore sembra che sia stato l'imprenditore Renzo Rosso, patron del marchio Diesel. Lui, da rumors, avrebbe fatto conoscere Melissa e Mattia che durante questa minicrociera ha conosciuto alcune amiche del cuore della Satta.

Eppure solo pochi mesi fa, sui social, la Satta rispondeva alle domande dei followers sulla fine della storia con Boateng. "Come stai? Sei riuscita a superare il dolore della separazione?", era la domanda di un suo follower. L'ex Velina di Striscia la notizia rispondeva così: "Sto bene grazie, ma quello non si supera...si cerca di accettarlo...", svelando di non aver ancora superato del tutto la fine del rapporto. Ora volta pagina. Definitivamente e ritrova il sorriso con Mattia. Ma sullo sfondo ci sono anche nuovi progetti lavorativi. Uno, tra questi, riguarda 8 video-pillole sull'alimentazione e lo sport: un modo per stare in forma, senza rinunciare ai piaceri del cibo.

