Alessia Marcuzzi e la paparazzata clamorosa di Signorini: "Nello stesso ristorante con lui", grosso imbarazzo

Alessia Marcuzzi si è goduta un week end a Capri. Con il marito Paolo Calabresi Marconi, ma da quelle parti c'è anche Stefano De Martino, che sulla sua barca Santiago ama navigare tra Castellammare e i faraglioni. Sabato scorso, 12 giugno, la coppia arriva con lo yacht di fronte al molo del ristorante Lo scoglio da Tommaso, nel borgo di Marina del Cantone in Costiera amalfitana, alza lo sguardo e riconosce subito lo scafo dell’ex ballerino. E così, a un anno di distanza, i protagonisti assoluti del gossip dell’estate 2020 si ritrovano insieme.

Dagospia aveva lanciato la bomba: aveva scritto che Belen Rodriguez aveva lasciato De Martino perché nell’aprile 2020 avrebbe scoperto sul cellulare di lui le presunte prove di un flirt con la Marcuzzi. In quel periodo la conduttrice stava vivendo una crisi passeggera con il marito Paolo: coincidenza che è subito diventata un ulteriore indizio. La notizia aveva convinto molti anche perché i due avevano lavorato insieme a L’isola dei famosi nel 2018 e all’improvviso tutti ricordavano il feeling del loro ballo di coppia in una puntata del reality sulle note di Dirty Dancing. Proprio a “Chi” la conduttrice aveva svelato il motivo della scelta di lui come inviato: "L’ho voluto subito perché è amato dalle donne, è bello, è sexy. È un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti".

Dopoil no comment, il primo a smentire la notizia è stato l’ex ballerino: "Essendo un personaggio pubblico accetto le fake news, le critiche, tutto quello che succede. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Quando si toccano delle famiglie con dei bambini, vi prego, evitiamo davvero". Infine sempre su “Chi” la Marcuzzi aveva bollato quel gossip come una bufala, dicendo che tra loro non c’era nulla di più di una semplice amicizia. Ma sabato scorso la Marcuzzi e il marito escono in barca a metà mattinata. Si fermano alla Grotta Verde per un bagno, poi fanno una seconda tappa all’Isola dei Galli, prima di dirigersi verso il ristorante Lo scoglio da Tommaso, dove la conduttrice ha organizzato un pranzo con otto amici per festeggiare il compleanno di Calabresi Marconi. Stefano De Martino invece prende il sole in barca vicino alla Grotta Bianca con un paio di amici. All’improvviso, scompare sottocoperta per poi riemergere docciato e vestito in perfetta eleganza. "Tira su l’ancora in gran fretta e fa rotta verso Lo scoglio da Tommaso. Come mai la decisione di andarci: ha forse ricevuto un messaggio da qualcuno? È solo un caso?", sii chiede il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

