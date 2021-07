Francesca Cipriani, "storia segreta col ragazzino": ma davvero? Con chi è stata beccata al ristorante

Francesco Fredella 01 luglio 2021 a

a

a

Tutto pronto per il party di Francesca Cipriani, che festeggia nel week end a Milano. Pochi e selezionati amici. Ovviamente quest'anno c'è spazio anche all'amore, visto che la showgirl ha ritrovato il sorriso con Alessandro Rossi (un ragazzo di 30 anni, imprenditore immobiliare di Cesenatico). La Cipry (36enne), che potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip secondo gli ultimi rumors, è al settimo cielo: i due si frequentano da febbraio del 2021 e la storia è rimasta segreta fino a poche settimane fa. Ora i preparativi per la festa del weekend vanno avanti. E da rumors, la Cipry ritroverà, come ospite il cantante Vito Moscato: il suo nome vi dice qualcosa? Rewind.

Paola Caruso, il lato B enorme e un costume inesistente: la foto vietatissima ai minori

Solo qualche mese fa fu lui ad accompagnare una serenata voluta da Alessandro per conquistare la Cipriani. In quell'occasione, in un ristorante di Milano, c'era pure Morgan che cantava "Non è Francesca" dedicata alla soubrette. Cosa accadrà adesso? Chi saranno gli invitati? Sicuramente Francesca ancora non sa nulla della presenza di quel cantante, ancora poco famoso alle cronache nazionali (ma molto talentuoso), che potrebbe improvvisare qualcosa di assurdo e unico durante il party.

Non è la Rai, ricordate Ilaria Galassi? "Il provino, almeno quello": un appello disperato, a cosa si è ridotta

La Cipry, intanto, è al settimo cielo. Gioisce. E' felice. Per lei, dopo anni sicuramente sotto i riflettori con tante difficoltà, arriva il momento di tirare un sospiro di sollievo. Poi c'è l'ipotesi-incognita Grande Fratello Vip: lei non ne parla, ma il suo nome circola da tempo tra gli addetti ai lavori. Ed è arrivato anche alle nostre orecchie. Se tornasse nella casa più spiata d'Italia, lì dove tutto ebbe inizio, sarebbe un vero boom per il reality di Alfonso Signorini. La Cipriani avrebbe una vita da raccontare e tanti particolari che il pubblico non conosce. Uno su tutti: la sua carriera passata da giornalista in una tv privata dell'Abruzzo.

Terrore ad alta quota per Emma Marrone, come la hanno beccata in aereo: una foto sconcertante | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.