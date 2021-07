Elettra Lamborghini, incidente in vacanza: corpo cambiato e dolore, cosa è successo

10 luglio 2021 a

Piccolo incidente per Elettra Lamborghini nel pieno della sua vacanza-relax. L'ereditiera ha deciso di mettere da parte gli impegni lavorativi dopo L'Isola dei Famosi e il nuovo album e così ha optato per un meritato stop. Peccato però che dietro l'angolo non mancano gli sconvenienti. A raccontarne uno è stata lei stessa attraverso le sue storie Instagram: "Ragazzi oggi mi sono ustionata, mi sono bruciata tutta. E questo è il mio abbigliamento per andare a fare il cavallo", ha detto amareggiata.

Ma non solo, perché l'opinionista del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha notato anche un altro cambiamento sul suo corpo: "La mia tartaruga è andata in letargo - ha detto ammettendo di essersi rilassata nei giorni di vacanza -. No scherzo, un po’ di tartaruga c’è ancora". La Lamborghini ha voluto dimenticarsi anche il difficile inverno. La cantante, come tutti noi, ha dovuto fare i conti con il coronavirus. Un'esperienza drammatica.

"Me lo sono preso e ho dovuto partecipare da casa alle prime puntate - ha detto in riferimento all'Isola dei Famosi -,poi, forse, l'ho un po' sottovalutato e per un mese ne ho accusate le conseguenze; non stavo bene, anche se in tv cercavo di non darlo a vedere".

