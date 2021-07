Guenda Goria, "tutto in una Panda": la confessione, roba da matti insieme al fidanzato

Francesco Fredella 13 luglio 2021 a

Da nord a sud. Sempre insieme, sempre in giro per l'Italia. "Con una Panda stiamo girando il Paese on the road": Guenda Goria e Mirko, fidanzati da alcuni mesi, adesso raccontano su RTL102.5 News le emozioni di un viaggio lunghissimo. La loro storia è iniziata diversi mesi fa, subito dopo il Gf vip di Guenda (a cui ha preso parte con sua madre Maria Teresa). Ora, tra loro sembra andare tutto a gonfie vele.

E qualcuno parla, addirittura, di una loro partecipazione a Temptation island. In collegamento zoom Guenda non si sottrae alle domande e risponde: "Mi diverto molto a fare cose con Mirko, più lo conosco e più capisco che sarebbe una prova difficile perché molto difficile. Mi piacerebbe un'idea con lui in tv, un reality o Temptation island vip", racconta Guenda Goria. "La coppia più curiosa? Valentina e Tommaso", rimarca durante il collegamento. Ma sarebbe per loro un'impresa molto difficile: Mirko è gelosissimo. "Mi metterei alla prova", scherza senza perdere il sorriso che da sempre lo contraddistingue. Il loro viaggio prosegue e sembra una sorta di Pechino Express in versione italiana.

Una prova del nove anche per il loro amore, che è diventato anche molto virale. Guenda, intanto, non esclude la possibilità di un nuovo reality. Bis al Gf vip? Per adesso non se ne parla. Ma il fuoriprogramma potrebbe essere dietro l'angolo (magari con un approdo sui social in maniera più intensa e con un programma di coppia itinerante). Tempo al tempo, per adesso Mirko e Guenda si godono l'Italia.

