Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, la showgirl che rovina le nozze: spunta la (clamorosa) foto dell'amica molto intima

Tra tanta gioia, nel giorno del matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi (a sole 48 ore dal trionfo del centrocampista azzurro a Euro 2020) è Sarah Nile a rovinare la festa ai freschi sposini. La polemica è esplosa perché l'ex concorrente del Grande Fratello 10 non è stata invitata alle nozze celebrate in Duomo a Carrara. Piccolo particolare. Sarah e Veronica avevano dato "scandalo" nella casa di Cinecittà imbastendo una amicizia molto particolare, intima e piccante, tra effusioni e baci saffici a favore di telecamera. Il trasporto sembrava reale, tanto che le due ragazze hanno continuato a frequentarsi anche una volta finito il reality Mediaset.

La Nile, ex coniglietta di Playboy, ha preso malissimo l'esclusione e si è sfogata su Instagram a caldo. Dopo qualche ora, il nuovo attacco social alla Ciardi: "Perché non sono stata invitata? Perché non tutti purtroppo hanno l'intelligenza e l'apertura mentale che ha la mia famiglia ed io. Me lo ha detto 5 giorni fa. Se avevamo litigato? Assolutamente no". Insomma, l'esclusione sarebbe stato uno sgarbo a ciel sereno. "Non mi devo giustificare e non lo sto facendo - spiega sempre la Nile nelle sue Instagram Stories -. È giusto però mettere un punto alle cose". A riprova dei loro rapporti buoni, almeno in apparenza, Sarah pubblica una foto del suo matrimonio nel 2017, sorridente accanto proprio a Veronica: "Lei al mio matrimonio è stata invitata". Un bel colpo basso.



D'altronde, le parole usate per etichettare la Ciardi sull'onda della delusione sono tremende: "Questa volta non andrò via in silenzio. Questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare. Questa volta è diverso, è per sempre. Non ti ho mai capita e resterai per me un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa. Ho detto alla mia famiglia, a mio marito che oggi ti saresti sposata e ho provato molto imbarazzo e tristezza nel dover dire anche che non mi hai voluto lì con te, con tutti. Io sono trasparente, sono luce, tu sei tenebre e bugie. Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito. Ti auguro una buona vita".

