Euro 2020, Federico Bernardeschi arriva tardi al matrimonio e Veronica Ciardi va via

Effetto indesiderato di Euro 2020? Federico Bernardeschi sposa la compagna Veronica Ciardi, ex del Grande Fratello 10, ma il centrocampista della Nazionale e della Juventus arriva in ritardo al Duomo di Carrara e così l'ex gieffina, che ha compiuto proprio oggi 36 anni, ha deciso di andarsene. Niente paura, piccoli contrattempi comuni a matrimoni vip e non. La differenza è che la scena, un po' imbarazzante e molto divertente, è stata ripresa dalle telecamere di Estate in Diretta e mandata in onda in diretta nazionale.

"Speriamo che ripeta i successi sportivi ma che dopo queste nozze non ce ne siano altre… visti i tanti divorzi in giro", ha scaldato il clima il padre del giocatore, che domenica sera a Wembley ha segnato uno dei rigori che hanno dato la vittoria all'Italia sull'Inghilterra nella finale degli Europei. I conduttori Gianluca Semprini e Roberta Capua sorridono, ma non sanno ancora quello che sta per accadere.

Bernardeschi arriva in chiesa con tre quarti d’ora di ritardo, giungendo alle 17,40 anziché all'orario previsto, le 17, in abito grigio chiaro e gli ormai consueti capelli corti e platinati. Veronica Ciardi era arrivata in Chiesa in abito bianco, con lungo e romantico strascico, velo e cerchietto argentato. Scesa dall'auto d'epoca, sembrava tutto pronto per la cerimonia ma quando si è resa conto che mancava l'ospite più atteso, cioè il suo sposo, ha deciso di risalire sull'auto e andarsene. Tradizione, ha spiegato la Capua: se la sposa arriva all'altare prima dello sposo, porta male. "Se n'è andata a fare un giro", ha ironizzato la conduttrice, prima del lieto evento. "Sono felicissima e emozionatissima", ha commentato Veronica una volta sicura della presenza del futuro consorte. Auguri e altri mille di questi... Euro 2020.

