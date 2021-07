Euro 2020, Bernardeschi e Veronica Ciardi si sposano. Sarah Nile non invitata al matrimonio: il suo durissimo messaggio privato

14 luglio 2021 a

a

a

Nel giorno del matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, arriva il durissimo sfogo di Sarah Nile. La modella era stata protagonista con la Ciardi di una chiacchieratissima "amicizia intima" al Grande Fratello 10, tra baci roventi ed effusioni spinte sotto gli occhi delle telecamere. Un rapporto che è andato avanti per mesi anche fuori dalla casa di Cinecittà. Poi, evidentemente, qualcosa si è rotto. La Ciardi, che proprio il giorno delle nozze in Duomo a Carrara ha compiuto 36 anni, da tempo fa coppia fissa con il centrocampista della Juventus e della Nazionale e insieme hanno avuto una figlia, la piccola Devina, che oggi ha 2 anni.

"Donnarumma ti aspetto!". Fedez alla finestra, mostra a tutti dove abita Gigio. Disastro in diretta da casa Ferragni | Video





La storia tra i due va a gonfie vele e Bernardeschi ha pensato bene di suggellarla ad appena 48 ore dalla finalissima di Euro 2020 vinta dagli azzurri contro l'Inghilterra. Certo, al momento di fissare la data forse non pensava a un epilogo tanto dolce e dunque la gioia è stata ancora più grande. Per tutti i presenti, ma non per la Nile, non invitata al matrimonio e dunque furiosa.

L'ex gieffina si è sfogata sui social con frasi sibilline, pubblicando anche l'ultimo messaggio Whatsapp inviato alla ex amica e amante. "Con estrema umiltà e verità - h scritto la Nile rivolgendosi ai suoi followers su Instagram - sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto. Troppe volte ho taciuto e ho abbozzato nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata".

Prego? Che disastro per Chiesa in mezzo al campo: "Chiama mamma", sorpreso così dopo il trionfo | Video





"Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato…", spiega la ragazza riguardo alla Ciardi, con cui l'amicizia non si era mai spezzata nonostanti tanti alti e bassi: "Lei rimarrà una persona importante, ma abbiamo due modi di vivere diversi". Talmente diversi da provocare una reazione furente, in privato. "Ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa… - ha scritto alla Ciardi via Whatsapp - Non mi hai voluta al tuo matrimonio…Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito…". Quel messaggio è ora di dominio pubblico: peggior augurio alla neo-coppia non poteva esserci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.